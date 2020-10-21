Kahramanmaraş'ta şüpheli ölüm
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kahramanmaraş'ta şüpheli ölüm

21.10.2020 14:31 | Son Güncelleme: 21.10.2020 14:35
Kahramanmaraş'ta şüpheli ölüm

Kahramanmaraş merkez Dulkadiroğlu ilçesinde kaldırımda hareketsiz yatan bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kahramanmaraş merkez Dulkadiroğlu ilçesinde kaldırımda hareketsiz yatan bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Fevzipaşa Mahallesi Uzunoluk Caddesi'nde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, isminin Hanifi Çayır (60) olduğu tespit edilen kişinin bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Çayır'ın cesedi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Sergey Lavrov Engin Yıldırım Mustafa Akıncı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Sezen Aksu Caner Cindoruk Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Eddie Newton Garry Rodrigues Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Genç Milli Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta şüpheli ölüm - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 14:39:15. #1.14#
title