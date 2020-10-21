Kahramanmaraş'ta şüpheli ölüm

Kahramanmaraş merkez Dulkadiroğlu ilçesinde kaldırımda hareketsiz yatan bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kahramanmaraş merkez Dulkadiroğlu ilçesinde kaldırımda hareketsiz yatan bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Fevzipaşa Mahallesi Uzunoluk Caddesi'nde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, isminin Hanifi Çayır (60) olduğu tespit edilen kişinin bir süre önce hayatını kaybettiği belirlendi.

Çayır'ın cesedi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman