Kahramanmaraş'ta şüpheli çanta paniği

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta bir ağacın yanına bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Kıbrıs Meydanı'nda meydana geldi. Kaldırım üzerinde bir ağacın yanında şüpheli bir çanta gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kentin işlek yeri olan meydanda meraklı vatandaşlardan kimi canlı yayın yaparken, kimisi de olay yerini izlemek istedi.

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından fünye ile kontrollü şekilde patlatılan çanta boş çıktı. - KAHRAMANMARAŞ