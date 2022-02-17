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Kahramanmaraş'ta şüpheli çanta paniği

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kahramanmaraş'ta şüpheli çanta paniği

Kahramanmaraş'ta bir ağacın yanına bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta bir ağacın yanına bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Kıbrıs Meydanı'nda meydana geldi. Kaldırım üzerinde bir ağacın yanında şüpheli bir çanta gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kentin işlek yeri olan meydanda meraklı vatandaşlardan kimi canlı yayın yaparken, kimisi de olay yerini izlemek istedi.

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından fünye ile kontrollü şekilde patlatılan çanta boş çıktı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta şüpheli çanta paniği

Kahramanmaraş'ta şüpheli çanta paniği

Kahramanmaraş'ta şüpheli çanta paniği

Kahramanmaraş'ta şüpheli çanta paniği

Kahramanmaraş'ta şüpheli çanta paniği

Kahramanmaraş'ta şüpheli çanta paniği

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Kıbrıs, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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