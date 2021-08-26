Kahramanmaraş'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilde esrar bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilde esrar bulundu

Kahramanmaraş'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilde esrar bulundu
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 800 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 800 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Serintepe Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında denetim yapan jandarma ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 800 gram esrar ele geçirildi, sürücü M.A. (21) gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

FETÖ'nün 'cami bombalayacak' diye hedef gösterdiği Tuğgeneral Nail İlbey, terörle mücadelenin başına getirildi
FETÖ'nün "cami bombalayacak" diye hedef gösterdiği Tuğgeneral Nail İlbey, terörle mücadelenin başına getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Vladimir Putin Mustafa Şentop Jens Stoltenberg
Magazin Alişan Cimilli İbo Burak Özçivit Fahriye Evcen
Spor Ali Koç Burak Elmas Fatih Terim Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kahramanmaraş'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilde esrar bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 21:55:28. #1.14#

title