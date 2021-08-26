Kahramanmaraş'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilde esrar bulundu
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 800 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 800 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Serintepe Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında denetim yapan jandarma ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 800 gram esrar ele geçirildi, sürücü M.A. (21) gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman