Kahramanmaraş'ta sulama yatırımları
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Kahramanmaraş'ta sulama yatırımları

30.09.2020 09:47 | Son Güncelleme: 30.09.2020 09:51
Kahramanmaraş'ta sulama yatırımları

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kahramanmaraş'taki Sireşanlı Pompaj Sulaması 1. Kısım inşaatında 7 bin 500 dekar alanda çalışmaların tamamlandığını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kahramanmaraş'taki Sireşanlı Pompaj Sulaması 1. Kısım inşaatında 7 bin 500 dekar alanda çalışmaların tamamlandığını bildirdi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kahramanmaraş'a yapılan yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini belirterek, bu kapsamda Kahramanmaraş ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını belirtti.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Orta Ceyhan Kartalkaya II. Merhale Projesi kapsamında ihale edilen Sireşanlı Pompaj Sulaması 1. Kısım İnşaatında 7 bin 500 dekar alanda çalışmaların tamamlandığını, projenin tamamının bitirilmesi ile 22 bin 500 dekar tarım alanının sulanacağını ve bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte yöre çiftçisine 13.000.000 TL/Yıl net gelir artışı sağlanacağını kaydetti.

Sireşanlı Pompaj Sulaması projesi

Proje Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi sınırları içerisinde bulunuyor. Kartalkaya Barajı dipsavağından alınan sulama suyunun terfi istasyonu vasıtasıyla maksimum 42 metre terfi ettirildikten sonra 4 237 metre Sireşanlı anakanalı ve 62 km borulu şebekesi ile Kartalkaya Barajı sağ sahilinde bulunan 22.500 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Proje kapsamında ana kanal üzerinde eksik imalatlar (sanat yapıları) tamamlandı. Pompa istasyonu ve elektrik bina inşaatı tamamlandı. 35 km borulu şebeke döşenmiş üzerindeki sanat yapıları yapılmış ve imalatlar devam etmektedir. Halihazırda 7.500 dekar alan için sulama tesisi imalatları tamamlandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta sulama yatırımları
Kahramanmaraş'ta sulama yatırımları
Kahramanmaraş'ta sulama yatırımları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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