Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
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Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde sulama kanalına düşen sokak köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde sulama kanalına düşen sokak köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi'nde yaklaşık 1,5 metre derinliğindeki sulama kanalına düşen köpeği fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, kanaldaki hayvanı yaptıkları çalışma ile kurtardı.

Sağlıklı olduğu görülen köpek ekiplerce salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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