Kahramanmaraş'ta suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Kahramanmaraş'ta suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

27.02.2021 16:29 | Son Güncelleme: 27.02.2021 16:32
Kahramanmaraş'ta suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta çok sayıda hırsızlık olayına karışan ve suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta çok sayıda hırsızlık olayına karışan ve suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan 3 iş yerinden 40 telefon, 20 karton sigara ve 5 bin lira para ile Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden 4 telefonun çalınması olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının meydana geldiği iş yerlerinde fiziki ve teknik çalışma yapan ekipler, kimliğini tespit ettikleri A.K'yi (62) Azerbaycan Bulvarı üzerinde bir iş yerinde hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.

Şüphelinin üst aramasında çalıntı olduğu değerlendirilen bir miktar para, tornavida ve eldiven ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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