02.03.2020 13:21 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:24

Kahramanmaraş'ta STK'lardan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

KAHRAMANMARAŞ'taki 30 sivil toplum kuruluşu (STK) İdlib'de 34 askerin şehit olduğu saldırıyı kınamak ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için açıklama yaptı.

Kahramanmaraş'taki STK temsilcileri, Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir araya geldi. Türk bayrağı önünde buluşan STK temsilcileri adına açıklamayı okuyan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, üstlendikleri sorumluluğun hakkını vererek her kritik dönemde milletin ve devletin yanında yer aldıklarını söyledi. İdlib'te gerçekleşen hain saldırıya ortak tepki gösterme adına bir araya geldiklerini ifade eden Zabun, "Vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Yakınlarına sabır ve metanet, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

"BİZ, HER TÜRLÜ ZORLUĞU AŞMASINI BİLEN BİR MİLLETİZ"

Türk askerinin İdlib'de hem ülke sınırlarını, hem de mazlumları korumak için bulunduğunu kaydeden Zabun, şöyle devam etti:

"Suriye'de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine, milyonların evinden, toprağından sürülmesine, dünya sessiz kaldı. Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi. Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye'yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez. Tarihi ve kültürel bağlarımız bulunan, rejimin zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak, tarihi, insanı ve vicdani sorumluluğumuzdur. Türk devleti ve ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. 'Bahar Kalkanı Harekatı ile de bu bedeli ödemeye başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki; biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye'nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın."

Kaynak: DHA

Haber Videosu