Kahramanmaraş'ta sosyal yardım ile hem ihtiyaç sahibi aileler hem de yerel marketler desteklenecek
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Kahramanmaraş'ta sosyal yardım ile hem ihtiyaç sahibi aileler hem de yerel marketler desteklenecek

Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta sosyal yardım ile hem ihtiyaç sahibi aileler hem de yerel marketler desteklenecek

Kahramanmaraş'ta hayata geçirilen Sosyal Destek Kartı Projesi kapsamında 20 bin aileye dağıtılması planlanan kartlarla hem ihtiyaç sahibi aileler hem de yerel marketlerden alışveriş yapılmasıyla küçük esnafın desteklenmesi hedefleniyor.

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Kahramanmaraş'ta hayata geçirilen Sosyal Destek Kartı Projesi kapsamında 20 bin aileye dağıtılması planlanan kartlarla hem ihtiyaç sahibi aileler hem de yerel marketlerden alışveriş yapılmasıyla küçük esnafın desteklenmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentteki ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardımda bulunmak üzere Sosyal Destek Kartı Projesi'ni hayata geçirdi.

İhtiyaç sahibi 20 bin aileye proje kapsamında dağıtılmak üzere Vakıfbank aracılığıyla kullanıcısının kimlik bilgilerinin tanımlı olduğu kart geliştirildi.

Yerel esnafın da desteklenmesi planlanan proje kapsamında kart sahipleri, belediye yetkililerince belirlenen asgari 250 liralık Sosyal Destek Kartı ile kentteki tüm marketlerden temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ramazan ayında belediye olarak örnek bir projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.

Ramazan ayında iyiliğin kazanacağını belirten Güngör, "Bu ramazan, ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi değil, diledikleri esnafımızdan gönüllerince alışveriş yapabilecekleri alışveriş kartları dağıtıyoruz. İnanıyoruz ki bu kartlara esnafımızın yapacağı ekstra indirimlerle hem halkımız, hem esnafımız, hem de iyilik kazanacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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