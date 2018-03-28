Kahramanmaraş'ta Sosyal Medyadan Terör Propagandası
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sosyal medyadan terör propagandası yaptığı belirlenen 9 kişi yakalandı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sosyal medyadan terör propagandası yaptığı belirlenen 9 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, bu kapsamda önceden belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 9 kişinin ikametlerinde ve araçlarında ruhsatsız tabanca, 13 cep telefonu, 4 dizüstü bilgisayar, 2 bilgisayar kasası ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.