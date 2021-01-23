Kahramanmaraş'ta sopalı kavgayı polis ayırdı
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Kahramanmaraş'ta sopalı kavgayı polis ayırdı

23.01.2021 00:27 | Son Güncelleme: 23.01.2021 00:27
Kahramanmaraş'ta sopalı kavgayı polis ayırdı

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde birbirleriyle sopa ile kavga eden 4 kişiyi polis ayırdı.

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde birbirleriyle sopa ile kavga eden 4 kişiyi polis ayırdı.

İsmet Paşa Mahallesi Yeni Hükümet Bulvarı'nda iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Sopalarla birbirine saldıran 4 kişi, vatandaşların cep telefonuyla görüntülendi.

Kavgayı ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri ayırdı.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu kavgaya karışan 4 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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