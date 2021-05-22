Kahramanmaraş'ta son bir haftada 53 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan dolayı aranması bulunan 53 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan dolayı aranması bulunan 53 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, son bir haftada hakkında yakalama kararı bulunan ve kesinleşmiş hapis olanlara yönelik çalışma yaptı. Polis ekiplerinin birçok adrese operasyon yaparak yakaladığı şahıslardan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan K.G.'nin de (40) aralarında bulunduğu 35 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 18 kişinin ise işlemleri için adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı