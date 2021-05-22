Kahramanmaraş'ta son bir haftada 53 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta son bir haftada 53 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta son bir haftada 53 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan dolayı aranması bulunan 53 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan dolayı aranması bulunan 53 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, son bir haftada hakkında yakalama kararı bulunan ve kesinleşmiş hapis olanlara yönelik çalışma yaptı. Polis ekiplerinin birçok adrese operasyon yaparak yakaladığı şahıslardan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan K.G.'nin de (40) aralarında bulunduğu 35 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 18 kişinin ise işlemleri için adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Hande Erçel Necati Şaşmaz
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Josef De Souza Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kahramanmaraş'ta son bir haftada 53 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.05.2021 15:56:05. #1.11#

title