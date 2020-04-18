Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı, yasağa ihlal edenlere ceza yazıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı, yasağa ihlal edenlere ceza yazıldı - Haberler
Kahramanmaraş, Koronavirüs, Güncel

Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı, yasağa ihlal edenlere ceza yazıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 kentten Kahramanmaraş'ta cadde ve sokakları sessizliğe büründü.

18.04.2020 16:21 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:21
Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı, yasağa ihlal edenlere ceza yazıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 kentten Kahramanmaraş'ta cadde ve sokakları sessizliğe büründü. Yasağa rağmen dışarı çıkanlara idari para cezası kesildi.

Geçen hafta sonunun ardından bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağının uygulandığı Kahramanmaraş'ta, insan ve araç yoğunluğunun yaşandığı Demokrasi, Atatürk ve Milli İrade meydanları ile Trabzon Caddesi, Azerbaycan ve Hükümet bulvarında sessizlik hakim oldu. Tarihi Kapalı Çarşı'da da kimsenin olmadığı görüldü.SOFRALARINDAN POLİSE İKRAM EDİYORLARSokağa çıkma yasağı nedeniyle şehrin birçok noktasında polisler denetim yapıyor. Araçları ve yayaları durduran polis hem kimlik kontrolü, hem de çalışma belgesini kontrol ediyor. Bazı vatandaşlar sabah kahvaltısı için oturdukları sofradan çay ve kahvaltılığı alıp uygulama noktasındaki polislere ikram ediyor.TORUNUNU GÖRMEK İSTERKEN 392 LİRA CEZA YAZILDIÖte yandan ekipler denetimlerini sürdürürken zaruri ihtiyaç dışında sokağa çıkanlara idari para cezası kesti. Kıbrıs Meydanı'nda ki kontrol noktasında durdurularak kimlik kontrolü yapılan Nurcan Kurt, polisin "Sokağa çıkma yasağı var neden çıktınız?" sorusuna "Torunumu görmek için çıktım" deyince 392 lira idari para cezası kesildi. Cezaya itiraz eden Kurt'a polis ve gazetecilerin torununu dün de görebileceği, bugün de görüntülü konularak özlemini giderebileceğini hatırlatması üzerine Nurcan Kurt, "Torun özlemi var, babası asker. 3 senede beri göremiyoruz, annesi babası şikayet ediyor, ondan dolayı çıktım ben. 'Düştüm babaanne' deyince de dayanamadım babaannelik hissi. Asker de oğlu öyle ağlıyor 'Anne 'Git gör' diyor. ben de sinir hastasıyım, dayanamadım çıktım. İnterneti olmadığı için görüntülü konuşamıyoruz. Dün köye gitmişler" diye konuştu.65 YAŞINDA SOKAĞA ÇIKTI; 'YASAKTAN HABERİM YOKTU' DEDİAynı noktada ekiplerin kontrolü yaptığı kişilerden biri de 65 yaşındaki Metin Zalha Hocaoğlu oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasaklanan yaş grubundan olan Hocaoğlu, dükkanından bir şey almak için dışarı çıktığını söyledi. Polislerin sokağa çıkma yasağı olduğunu söylemesi üzerine Hocaoğlu, "Yalnız yaşıyorum, haberim yoktu" dedi.

Emekli kuyumcu olduğunu belirten Metin Zalha Hocaoğlu'na 392 lira idari para cezası kesildi. Polisler, Hocaoğlu'na yaşı nedeniyle diğer günlerde sokağa çıkmasının yasak olduğunu, herhangi bir ihtiyacı olduğunda 155'i aradığı zaman polislerin kendisine yardımcı olacağını söyledi. Maskesi de olmayan Hocaoğlu, zabıtanın verdiği maskeyi takarak evine gitti.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor Haberler
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı Haberler
Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Ebru'nun hayatını kaybeden oğlunun son görüntüsü ortaya çıktı Haberler
Ebru'nun hayatını kaybeden oğlunun son görüntüsü ortaya çıktı
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı Haberler
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Bakan Koca, '23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi
Fenerbahçeli oyuncular, bağış kampanyasına büyük destek verdi
Fenerbahçeli Isla'nın evliliğini koronavirüs kurtardı
Fenerbahçeli Isla'nın evliliğini koronavirüs kurtardı
Anderlecht, Belçika'dan ayrılan Samir Nasri'yi bulamıyor
Anderlecht, Belçika'dan ayrılan Samir Nasri'yi bulamıyor
Van'da mahalledeki koronavirüs hastalarını gizleyen muhtar, hastalığın yayılmasına neden oldu
Van'da mahalledeki koronavirüs hastalarını gizleyen muhtar, hastalığın yayılmasına neden oldu
Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı
Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı
Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı
Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı
Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüsten hayatını kaybetti
Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüsten hayatını kaybetti
Adana'da bir bankanın camını kırıp içeri girince yakayı ele veren şahıs: Benim adım felaket
Adana'da bir bankanın camını kırıp içeri girince yakayı ele veren şahıs: Benim adım felaket
Mesut Barzani liderliğindeki KDP'den PKK'ya eleştiri: Kürt halkı ağır bedeller ödedi
Mesut Barzani liderliğindeki KDP'den PKK'ya eleştiri: Kürt halkı ağır bedeller ödedi
Günlük burç yorumları 18 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu
Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu
Gamze Pala'nın ablası, Cumhurbaşkanı ile yaptıkları konuşmayı anlattı: Cumhurbaşkanı gereken yapılacak, gözünüz arkada kalmasın, dedi
Gamze Pala'nın ablası, Cumhurbaşkanı ile yaptıkları konuşmayı anlattı: Cumhurbaşkanı gereken yapılacak, gözünüz...
Martin Linnes'ten şu şişeleri ile antrenman yaparken Ankara'nın Bağları'nı dinledi
Martin Linnes'ten şu şişeleri ile antrenman yaparken Ankara'nın Bağları'nı dinledi
Sonbaharı işaret eden uzmanlar uyarıyor: Kovid-19 tedbirlerine uyulmazsa ikinci dalga gelebilir
Sonbaharı işaret eden uzmanlar uyarıyor: Kovid-19 tedbirlerine uyulmazsa ikinci dalga gelebilir
Talas Belediyesi, evde kalan vatandaşları için kitap kampanyası başlattı
Talas Belediyesi, evde kalan vatandaşları için kitap kampanyası başlattı
Yeliz Yeşilmen, Ebru Şallı'nın vefat eden çocuğunun ardından gözyaşlarına boğuldu
Yeliz Yeşilmen, Ebru Şallı'nın vefat eden çocuğunun ardından gözyaşlarına boğuldu
Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi kebapçılara koştu
Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi kebapçılara koştu
Karşıdan karşıya geçmek isteyen genç, otomobilin çarpıp minibüsün üzerinden geçmesiyle hayatını kaybetti
Karşıdan karşıya geçmek isteyen genç, otomobilin çarpıp minibüsün üzerinden geçmesiyle hayatını kaybetti
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi
Kuyumcular gram altının yıl sonunda 410 lirayı görmesini bekliyor
Kuyumcular gram altının yıl sonunda 410 lirayı görmesini bekliyor
Ümit Özat, eski Fenerbahçe formasını satışa çıkardı
Ümit Özat, eski Fenerbahçe formasını satışa çıkardı
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
Sokağa çıkma yasağında trafikte alkollü yakalanan iki kadın, ortalığı birbirine kattı
Sokağa çıkma yasağında trafikte alkollü yakalanan iki kadın, ortalığı birbirine kattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Harun Tan Ebru Şallı Deniz Seki Murat Dalkılıç
Spor Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera Anderson Talisca
Daha Fazla İlaç Nisan Lenfoma Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı, yasağa ihlal edenlere ceza yazıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.4.2020 16:36:17. #1.14#
title