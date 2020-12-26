Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı
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Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı

26.12.2020 11:50 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:56

Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı Kısıtlama günlerinde polis ekipleri, kentin önemli noktalarında trafiğe çıkan sürücüleri denetliyor Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kahramanmaraş'ın boş kalan cadde ve sokakları havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı

Kısıtlama günlerinde polis ekipleri, kentin önemli noktalarında trafiğe çıkan sürücüleri denetliyor

KAHRAMANMARAŞ - Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kahramanmaraş'ın boş kalan cadde ve sokakları havadan görüntülendi.

Ülke geneli hafta sonları uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kahramanmaraş kent merkezinde de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentin ana caddelerinin yanı sıra ara sokaklardaki sessizlik drone ile görüntülendi.

Görüntülerde sokaklarda kimse olmazken, özellikle sabahın erken saatlerinde sis fotoğraflı görüntüler oluşturdu. Kentin farklı noktalarında görevli polis memurları ise kısıtla boyunca denetimlerini sürdürüyor.

Polis ekipleri, trafiğe çıkan sürücülerin belge ve kimliklerini de sorgularken, izin belgesi olmayan sürücülere cezai işlem uyguluyor.

Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı
Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı
Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı
Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

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