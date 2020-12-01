- Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı
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- Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı

01.12.2020 22:37 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:44

- Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kahramanmaraş sessizliğe büründü.

- Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı

KAHRAMANMARAŞ - Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kahramanmaraş sessizliğe büründü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kahramanmaraş'ta cadde ve sokaklar boş kalırken, kentin tarihi mekanlarında da sessizlik hakim oldu.

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Özellikle Tarihi Ulu Cami ve kapalı çarşı gibi mekanlarda akşam 09: 00'dan sonra kimsenin olmaması ıssız görüntülere neden olurken, boş sokaklar ise kedi ve köpeklere kaldı.

Kısıtlamanın başlamasının ardından Kahramanmaraş emniyeti de kentin önemli yerlerinde yol ve yaya uygulamaları yaparken, kimi işletmeler sokaktaki güvenlik güçlerine çay ikram etti.

- Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı
- Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı
- Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı
- Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı
- Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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