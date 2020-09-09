Kahramanmaraş'ta "Sokak temizliği" operasyonunda 5 tutuklama Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak nitelendirilen sokak satıcılarına yönelik "Sokak temizliği" operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda, uyuşturucu alışverişi esnasında 5 kişi suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üstünde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, satışa hazır halde bir miktar uyuşturucu hap, bonzai ve metamfetamin ile iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen Y.Ç. (38), E.İ. (33), M.C.E. (23), M.Y. (23) ile V.D. (25) tutuklandı.

Kaynak: AA