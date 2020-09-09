Kahramanmaraş'ta "Sokak temizliği" operasyonunda 5 tutuklama
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Kahramanmaraş'ta "Sokak temizliği" operasyonunda 5 tutuklama

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta
09.09.2020 18:55 | Son Güncelleme: 09.09.2020 19:04

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak nitelendirilen sokak satıcılarına yönelik "Sokak temizliği" operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda, uyuşturucu alışverişi esnasında 5 kişi suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üstünde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, satışa hazır halde bir miktar uyuşturucu hap, bonzai ve metamfetamin ile iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen Y.Ç. (38), E.İ. (33), M.C.E. (23), M.Y. (23) ile V.D. (25) tutuklandı.

Kaynak: AA

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