Kahramanmaraş'ta sokak kedileri ev sahibi oldu
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Kahramanmaraş, Güncel

Kahramanmaraş'ta sokak kedileri ev sahibi oldu

Kahramanmaraş'ta sokak kedileri ev sahibi olduKAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi sokak kediler için özel ev yaptı.

09.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:14
Kahramanmaraş'ta sokak kedileri ev sahibi oldu

Kahramanmaraş'ta sokak kedileri ev sahibi oldu

KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi sokak kediler için özel ev yaptı. İlk etapta 20 ev yaparak şehrin muhtelif yerlerine yerleştiren belediye, evleri belirli periyotlarla denetleyip kedi maması ve suyunu eksik etmeyecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sokak kedilerinin sıcak ve soğuk havalarda sığınabileceği bir yer olması için Kedi Evi projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında belediyenin atölyelerinde kediler için ağaçtan özel kulübeler yaptı.

1 EVDE 8 KEDİ

Soğuk ve sıcak havalarda dış etkenlere dayanıklı olarak yapıldığı belirtilen kedi evleri, şehrin muhtelif yerlerine yerleştirilip kedi maması ve su bırakıldı. Bir kedi evinde 8 kedinin rahatlıkla yaşayabileceği belirtilirken, ilk etapta 20 ev yapıldı. Belediye yetkilileri, sokak kedilerinin hem barınması he de beslenmesi için yaptıkları kedi evlerinin ekiplerce düzenli olarak kontrol edilip suyu ve mamasının eksik edilmeyeceğini kaydetti.

Kahramanmaraş'ta sokak kedileri ev sahibi oldu

Kaynak: DHA

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Kahramanmaraş'ta sokak kedileri ev sahibi oldu

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