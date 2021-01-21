Kahramanmaraş'ta sokak hayvanları unutulmadı

Kahramanmaraş'ta kış şartları yem bulmakta zorlanan sokak hayvanları unutulmadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan ve Hayvanların Sesi Derneği üyeleriyle Gaziantep yolu, külliye civarı, sanayi sitesi ve çevresinde sokak hayvanları için yem bırakıldı.

Kaymakam Kadir Okatan, gazetecilere, aç ve açıkta, zor durumda olan her canlıya yardım etmenin hem inancın hem de insanlığın gereği olduğunu belirtti.

İyi olanı tercih etmek, iyiliği ise teşvik etmek ve yaygınlaştırmanın herkesin sorumluluğu olduğunu aktaran Okatan, "Kalbimizden sevgiyi ve merhameti eksik etmeyelim ve bunu her fırsatta gösterelim." dedi.

Okatan, ağırlaşan soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının da sevgi ve yardıma ihtiyaç duyduğunu hatırlatarak, onlara destek olma çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman