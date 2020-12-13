Kahramanmaraş'ta sokak hayvanları unutulmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kahramanmaraş'ta sokak hayvanları unutulmadı

13.12.2020 20:53 | Son Güncelleme: 13.12.2020 20:56
Kahramanmaraş'ta sokak hayvanları unutulmadı

Hayvan Hakları Federasyonuna (HAYTAP) bağlı olarak Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren Tabii Hayata ve Hayvanlara Işık (MARTI) Derneği üyeleri tarafından 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında, sokak hayvanları için belirli bölgelere kuru mama bırakıldı.

Hayvan Hakları Federasyonuna (HAYTAP) bağlı olarak Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren Tabii Hayata ve Hayvanlara Işık (MARTI) Derneği üyeleri tarafından 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında, sokak hayvanları için belirli bölgelere kuru mama bırakıldı.

MARTI Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Feyza Akben ve dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen mama dağıtımı, hayvanların yoğun olduğu ve mama, yem bulma ihtimallerinin kısıtlı olduğu bölgelerde öncelikli olarak gerçekleştirildi.

Dernek adına açıklama yapan Feyza Akben, sokağa çıkma kısıtlamasında insanların evde olması dolayısıyla, sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğini belirtti.=

Akben, "Hayvanların mama veya su bulamayacağı, şehre kısmen uzak ancak yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgelerde herkes evinini önüne bir kap yem, bir de su bıraksa çok güzel olur. Lütfen onları unutmayalım. Kent merkezinde de Belediyenin yaptırdığı kulübüler var. Oralara mamaları bırakıyoruz. Bir süre sonra alışınca, hayvanlar sürekli gelip oradan mamalarını yiyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

İlgili Haberler

KAHRAMANMARAŞ - Sokak hayvanları unutulmadı
KAHRAMANMARAŞ - Sokak hayvanları unutulmadı
Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
DİYARBAKIR - Sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde sokak hayvanları unutulmadı
DİYARBAKIR - Sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde sokak hayvanları unutulmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Lütfi Elvan Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Demet Özdemir Hakan Taşıyan
Spor Neymar Samatta Samet Aybaba Enner Valencia İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Rusya Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta sokak hayvanları unutulmadı - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 20:59:52. #1.14#
title