Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunlukKAHRAMANMARAŞ'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi kent merkezinde yoğunluk yaşandı.

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk

KAHRAMANMARAŞ'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi kent merkezinde yoğunluk yaşandı.

Kahramanmaraş'ta gece saat 24.00'te başlayacak sokağa çıkma yasağı öncesi insanlar şehir merkezinde yoğunluk oluşturdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yetkililerin sürekli 'Evde kal' çağrılarına rağmen özellikle Demokrasi Meydanı, Kıbrıs Meydanı, Trabzon Bulvar ve Azerbaycan Bulvarı yoğunluğun yaşandığı yerlerin başında geldi. Banka önlerinde de yoğunluk yaşanırken, polis ve bekçiler sık sık vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: DHA