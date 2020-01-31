Kahramanmaraş'ta sobadan sızan gazdan etkilenen anne ve iki çocuğu tedavi altına alındı
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Kahramanmaraş'ta sobadan sızan gazdan etkilenen anne ve iki çocuğu tedavi altına alındı

Kahramanmaraş'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve iki çocuğu hastaneye kaldırıldı.

31.01.2020 18:38 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:38
Kahramanmaraş'ta sobadan sızan gazdan etkilenen anne ve iki çocuğu tedavi altına alındı

'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen ve iki çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Merkez ilçesi Mahallesi'nde yaşayan anne A. S. (40), çocukları R. S. (14) ve E.S. (5), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Komşularının ihbarı üzerine anne ve çocukları, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Anne ve çocuklarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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