Kahramanmaraş'ta sobadan sızan gazdan etkilenen anne ve iki çocuğu tedavi altına alındı
Kahramanmaraş'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve iki çocuğu hastaneye kaldırıldı.
Kahramanmaraş'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve iki çocuğu hastaneye kaldırıldı.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde yaşayan anne A. S. (40), çocukları R. S. (14) ve E.S. (5), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Komşularının ihbarı üzerine anne ve çocukları, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Anne ve çocuklarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.