Kahramanmaraş'ta soba zehirlenmesi: 1 ölü

06.12.2019 15:31 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:36

Kahramanmaraş'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Serintepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Ahmed Hıdari (67) evinde ölü olarak bulundu.



Yapılan incelemede karbonmonoksit gazından zehirlendiği anlaşılan yaşlı adamın olay esnasında eşi ve çocuklarının evde olmadığı öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA