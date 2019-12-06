Kahramanmaraş'ta soba zehirlenmesi: 1 ölü
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Kahramanmaraş'ta soba zehirlenmesi: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti.

06.12.2019 15:31 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:36
Kahramanmaraş'ta soba zehirlenmesi: 1 ölü

'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, ilçesi Serintepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Ahmed Hıdari (67) evinde ölü olarak bulundu.


Yapılan incelemede karbonmonoksit gazından zehirlendiği anlaşılan yaşlı adamın olay esnasında eşi ve çocuklarının evde olmadığı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA
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