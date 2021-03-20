Kahramanmaraş'ta siyasi parti binasından bilgisayar çalan zanlı tutuklandı
20.03.2021 20:11 | Son Güncelleme: 20.03.2021 20:14
Kahramanmaraş'ta siyasi parti binasından dizüstü bilgisayar çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kahramanmaraş'ta siyasi parti binasından dizüstü bilgisayar çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Dün Yusuflar Mahallesi'ndeki siyasi parti binasından dizüstü bilgisayarın çalınmasıyla ilgili yakalanan Serkan Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dün hırsızlık olayının ardından binada yaptıkları incelemede zanlıyı ayakkabı izinden tespit ederek yakalamıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün