Kahramanmaraş'ta siyasi parti binasından bilgisayar çalan kişi ayakkabı izinden yakalandı

Kahramanmaraş'ta bir siyasi parti binasından dizüstü bilgisayar çalan kişi, ayakkabı izinden yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yusuflar Mahallesi'nde bir siyasi parti binasından dizüstü bilgisayarın çalındığı ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olayının meydana geldiği binada çalışma yapan ekipler, yerde şüphelinin bıraktığı ayak izinden yola çıkarak yapılan fiziki ve teknik çalışmanın ardından zanlının Serkan Ö. olduğunu belirledi.

Ekipler, düzenlenen operasyonda şüpheliyi adresinde gözaltına aldı.

Çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelinin çalındığı dizüstü bilgisayarı sattığı belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün