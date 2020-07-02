Kahramanmaraş'ta sıra kavgasında 2 kişi gözaltına alındı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sıra yüzüne çıkan silahlı kavgada 2 kişi gözaltına alındı.
02.07.2020 16:51 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:39
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sıra yüzüne çıkan silahlı kavgada 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Malatya Caddesi üzerinde bulunan noterde sıra yüzünden çıkan tartışma sokağa taşındı. Silahlarında kullanıldığı kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu. Kimsenin yaralanmadığı kavgada, olaya karışan M.F.Ç. ile Ş.Y. gözaltına alındı
Kaynak: AA