Kahramanmaraş'ta silahlı yol verme kavgası: 4 yaralı
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Kahramanmaraş'ta silahlı yol verme kavgası: 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta silahlı yol verme kavgası: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta iki grup arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta iki grup arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Sakarya Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iki gurup arasında trafikte yol verme nedeniyle kavga çıktı. Çıkan kavgada, taraflardan biri karşı tarafa av tüfeği ile ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, saçmalardan yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan 3 kişi polis ekipleri tarafından Doğu Kent Mahallesinde gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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