Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Kayabaşı Mahallesi Amasyalılar Caddesinde yanına gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan S.M. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan S.M. sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bölgedeki güvenlik güçleri, olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli S.E'yi gözaltına aldı.

AA / Ömer Faruk Salman - Son Dakika Haberleri
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