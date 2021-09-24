Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

AA / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Yavuz Selim Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki iş yerini kapatan Y.G, kepenkleri indirdikten sonra bir otomobilden açılan ateşle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Y.G'yi Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri, saldırı sonrasında kaçan otomobili ve içerisindekileri yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Ömer Faruk Salman - Son Dakika Haberleri
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