Silahlı saldırı: 3 yaralı
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Silahlı saldırı: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Silahlı saldırı: 3 yaralı
13.09.2020 00:05 | Son Güncelleme: 13.09.2020 00:33

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ökkeş S. husumetli olduğu Serkan Y. (23) ve Enes S. Y. (23) ile Vadi Mahallesi'nde karşılaştı.

Ökkeş S. yanındaki pompalı tüfekle bu kişilere ateş ederek, çeşitli yerlerinden yaraladı.

Bu esnada alanda bulunan ve saçmaların kafasına isabet ettiği 14 yaşındaki A.E.Ö de ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan A.E.Ö ile Serkan Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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