Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: 1 yaralı
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Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: 1 yaralı

14.11.2020 17:53 | Son Güncelleme: 14.11.2020 17:56
Kahramanmaraş'ta silahlı saldırı: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Güneşli Mahallesi Saltoğlu Sokak'taki dikimevinde çalışan Hasan A, iş yerine giren şüphelinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan A'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Y.B'yi aracıyla kaçarken yakaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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