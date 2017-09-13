Kahramanmaraş'ta Silahlı Saldırı: 1 Ölü
Kahramanmaraş'ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Ağabeyli Mahallesi'nde yaşayan Kemal Ok'a (47), evinden çıkarken av tüfeğiyle ateş edildi.
Ağır yaralanan Ok, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Saldırıyla ilgili Ok'un yakınlarından birinin arandığı öğrenildi.