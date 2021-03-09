Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada bir kişi öldü
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Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada bir kişi öldü

09.03.2021 19:07 | Son Güncelleme: 09.03.2021 19:10
Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada bir kişi öldü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu iddia edilen Y.A. ile akrabası olduğu öğrenilen Mehmet Adnan Etli (59) arasında Şazibey Mahallesi 16. Sokak'ta tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.A, av tüfeğiyle Etli'ye ateş etti. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Etli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaçan Y.A. ise polis ekiplerince Karamanlı kavşağında yakalanarak emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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