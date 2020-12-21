Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
21.12.2020 23:21 | Son Güncelleme: 21.12.2020 23:24
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kavga sırasında bir kişi tabancayla yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kavga sırasında bir kişi tabancayla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akçakoyunlu Mahallesi'nde M.K, evinin önünde arkadaşı A.S. ile buluştu.
Bir süre konuşmanın ardından ikilinin arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.S. tabancayla M.K'yi bacağından yaraladı.
Yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman