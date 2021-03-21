Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 3 yaralı

21.03.2021 00:59 | Son Güncelleme: 21.03.2021 01:05
Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu İlçesi Yavuz Selim Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yeri önünde yaşandı. İddiaya göre işyerine gelen M. G. (57), E.M.G. (23) ve H.İ.G. (27) iş yerindeki Y.Ö. (35), E.Ö. (34) ve Ş.Ö. (61) ile bir müddet tartıştıktan sonra silahlı kavgaya başladılar. Yaşanan silahlı kavgada, 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede araştırma yapan asayiş büroya bağlı cinayet ekipleri, olayda kullanılan tabancaları ele geçirirken, olay sonrası 3 kişi gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Pervin Buldan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Hande Erçel Kemal Sunal İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Kutlu Bülent Uygun Halis Özkahya Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 01:05:38. #1.15#
title