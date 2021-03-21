Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu İlçesi Yavuz Selim Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yeri önünde yaşandı. İddiaya göre işyerine gelen M. G. (57), E.M.G. (23) ve H.İ.G. (27) iş yerindeki Y.Ö. (35), E.Ö. (34) ve Ş.Ö. (61) ile bir müddet tartıştıktan sonra silahlı kavgaya başladılar. Yaşanan silahlı kavgada, 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede araştırma yapan asayiş büroya bağlı cinayet ekipleri, olayda kullanılan tabancaları ele geçirirken, olay sonrası 3 kişi gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı