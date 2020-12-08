Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 3 yaralı
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Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 3 yaralı

08.12.2020 00:14 | Son Güncelleme: 08.12.2020 00:18
Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 3 yaralı

Kahramanmaraş'ta bir grup genç arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta bir grup genç arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu İlçesi Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede buluşan bir grup gencin başlattığı tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında üzerindeki tüfekle 3 kişiye ateş açan M.K., olay yerinden kaçtı.

Av tüfeğinden çıkan saçmalardan yaralanan 3 genç 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olaydan sonra kaçan M.K, kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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