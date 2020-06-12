Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 3 yaralı Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesindeki Kahramanmaraş Canlı Hayvan Borsasında aralarında husumet olduğu iddia edilen Kahramanmaraş Kasaplar Odası Başkanı Mehmet U. (45) ile Mustafa D. (47) henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa D. ile bu sırada çevrede bulunan iki kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kavgayla ilgili tarafların ifadesinin alındığı, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA