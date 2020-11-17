Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 yaralı
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Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 yaralı

17.11.2020 13:33 | Son Güncelleme: 17.11.2020 13:36
Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Güneşli Mahallesi'nde A.S. ile arkadaşı T.Ş. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.S. ve T.Ş, birbirlerini tabanca ile yaraladı.

Yaralılar, çevredikilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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