Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 yaralı
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Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel, Haber

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

25.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 25.04.2020 14:32
Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Sıddık L, merkez Onikişubat ilçesi Cancık Mağaraları mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı Harun N'yi daha sonra da Osman Gazi Mahallesi'nde Hamza G'yi silahla yaralayıp kaçtı.

112 Acil Servis ekiplerince hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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