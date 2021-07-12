KAHRAMANMARAŞ - Silahlı kavga: 1 yaralı
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KAHRAMANMARAŞ - Silahlı kavga: 1 yaralı

Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Haydarbey Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde Ş.C. ile A.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A. aracından aldığı tabancayla Ş.C'ye ateş ederek yaraladı.

Ş.C, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli A.A. ise Cinayet ve Araştırma Büro ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ - Silahlı kavga: 1 yaralı
KAHRAMANMARAŞ - Silahlı kavga: 1 yaralı
KAHRAMANMARAŞ - Silahlı kavga: 1 yaralı
KAHRAMANMARAŞ - Silahlı kavga: 1 yaralı
KAHRAMANMARAŞ - Silahlı kavga: 1 yaralı
KAHRAMANMARAŞ - Silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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