Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı
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Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki bir inşaat firmasının ofisinde yaşandı. İddiaya göre, iş yeri yetkilisi Ş.C. ile A.A. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A. tabancasıyla Ş.C.'ye ateş etti. Ayağından yaralanan Ş.C. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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