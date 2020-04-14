Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı Kahramanmaraş'ta otomobil lastiği tamircisi ile müşterisi arasında çıkan ücret tartışmasında bir kişi av tüfeği yaralandı.

Kahramanmaraş'ta otomobil lastiği tamircisi ile müşterisi arasında çıkan ücret tartışmasında bir kişi av tüfeği yaralandı.

Merkez Onikişubat ilçesi Saçaklızade Mahallesi 12. sokakta meydana gelen olayda, iddiaya göre Serdar Ş. (24) otomobilinin lastiğini, lastik tamircisi Mehmet Y'ye (20) yaptırdı.

İkili arasında bir süre sonra yapılan telefon görüşmesinde Serdar Ş, kendisinden fazla para aldığını öne sürdüğü Mehmet Y. ile tartıştı.

Serdar Ş'yi Saçaklızade Mahallesi'ne çağıran Mehmet Y, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanında getirdiği av tüfeğiyle müşterisini ayağından vurdu ve olay yerinden kaçtı.

Yaralanan Serdar Ş, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaçan şüpheli bir süre sonra polis tarafından yakalanırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA