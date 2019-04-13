Kahramanmaraş'ta Silahlı Kavga: 1 Yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta Fatih E., kavga ettiği Gökhan D.'yi av tüfeğiyle vurarak yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Duraklı Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih E. ile Gökhan D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fatih E., av tüfeğiyle Gökhan D.'ye ateş etti. Gökhan D., vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanırken, Fatih E. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gökhan D., ambulansla götürüldüğü Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Gökhan D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, Fatih E.'yi olay yerine yakın bir bölgede otomobilde yakalayarak gözaltına alındı.

- Kahramanmaraş

Kaynak: DHA