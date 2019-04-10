Kahramanmaraş'ta Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Kahramanmaraş'taki silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan M.A. (35) ile Z.G. (59), Dulkadiroğlu ilçesi Böğlek Mahallesi'nde karşılaştıkları bir iş yerinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Z.G. tabanca ile M.A'ya ateş etti.

Ayağından yaralanan M.A, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından Z.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA