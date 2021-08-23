Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü
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Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Olay, Onikişubat ilçesi Ilıca Beşen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, C.T. (59) isimli şahıs arazi anlaşmazlığı nedeniyle A.A. (63) isimli şahsı tabanca ile vurarak yaraladı. A.A. (63) kaldırıldığı K.S.Ü Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olay yerinde JASAT ve OYİT birlikte inceleme ve araştırma çalışmaları başlattı.

Şüpheli C.T. olayda kullandığı tabanca ile birlikte Payamlı Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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