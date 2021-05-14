Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü
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Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü
Anadolu Ajansı / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Doğan Mahallesi'nde 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında tabancayla ateş edilmesi sonucu Ali Y. (46) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Y. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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