Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Dulkadiroğlu ilçesi Karaziyaret Mahallesi'ndeki pazardan alışveriş yapan Osman C. (54), pazar esnafıyla tartıştı.

Tartışmanın ardından evinden aldığı av tüfeğiyle tekrar pazara dönen Osman C'nin açtığı ateş sonucu Nazmi Zorkun (57), Ferhat Z. (13) ve Özgür S. (28) yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Nazmi Zorkun, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kavgaya karıştığı iddia edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Bu arada tartışmanın Osman C'nin pazardan aldığı kavunun bozuk çıktığı gerekçesiyle iade etmek istediği için çıktığı iddia edildi.

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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