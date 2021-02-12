Kahramanmaraş'ta silahlı gasp ve yaralama iddiasıyla yakalanan iki kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde silahla bir kişiyi yaralayıp parasını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklandı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde silahla bir kişiyi yaralayıp parasını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklandı.
Avşar Mahallesi'nde Suriyeli S.E(24), 3 kişi tarağından cüzdanı ve telefonunun alındığı ve av tüfeğiyle yaralandığı iddiasıyla jandarmaya başvurdu.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma timi ve Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Çalışmalar neticesinde şüphelilerin B.T. (23), E.K. (24) ve E.B. (24) olduğunu belirledi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, şüpheliler, olayda kullanılan av tüfeğiyle birlikte yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.T. ve E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken E.B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı