Kahramanmaraş'ta silah ve mühimmat ele geçirildi
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Kahramanmaraş'ta silah ve mühimmat ele geçirildi

15.03.2021 15:53 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:59
Kahramanmaraş'ta silah ve mühimmat ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda silah ve mühimmatları ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda silah ve mühimmatları ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bireysel silahlanma ve yasadışı mühimmat kaçakçılığının önüne geçilmesi amacıyla operasyon düzenledi. Operasyonda, 4 adet tabanca, 42 adet 9 milimetre çaplı fişek, 1 adet otomatik av tüfeği, 117 adet uzun namlulu mavzer tabir edilen silaha ait fişek, bin 200 gram saçma, 750 gram barut ile çok sayıda kapsül ele geçirildi.

Olayla ilgili Y.A. ve Ö.D. gözaltına alındı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta silah ve mühimmat ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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