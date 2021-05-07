Kahramanmaraş'ta sikke ve tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen operasyonda, sikke ve tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen operasyonda, sikke ve tarihi eser niteliğinde objeler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afşin'in Başüstü Mahallesi'nde A.Ü'nün elinde bulundurduğu tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve objeleri satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 92 sikke ve 18 yüzük ile tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen 5 obje ele geçirdi.

A.Ü. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün