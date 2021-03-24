Kahramanmaraş'ta şiddetli yağmur sonrası okulun istinat duvarı çöktü
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Kahramanmaraş'ta şiddetli yağmur sonrası okulun istinat duvarı çöktü

24.03.2021 01:28 | Son Güncelleme: 24.03.2021 01:50

Kahramanmaraş'ta şiddetli yağmur sonrası okulun istinat duvarı çöktü -İstinat duvarı çöktü, 2 araç zarar gördü Kahramanmaraş'ta şiddetli yağmur sonrası inşaat halindeki bir okulun istinat duvarı çökerken, 2 araç moloz yığınları arasında kalarak zarar gördü.

Kahramanmaraş'ta şiddetli yağmur sonrası okulun istinat duvarı çöktü

-İstinat duvarı çöktü, 2 araç zarar gördü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta şiddetli yağmur sonrası inşaat halindeki bir okulun istinat duvarı çökerken, 2 araç moloz yığınları arasında kalarak zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat İlçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Gece geç saatlerde etkili olan sağanak yağmur kent genelinde etkili oldu. Şiddetli yağmurun etkisiyle mahallede bulunan bir okulun istinat çöktü.

Duvarın gece yarısı çökmesi nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmazken, sokakta park halinde bulunan iki araç sürüklenerek zarar gördü. Aynı mahallede sel baskını nedeniyle birçok konut da sular altında kaldı.

Sağanak sonrası polis ekipleri su baskını olan yol ve bölgelerde güvenlik önlemi alırken, büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri ise yaşanan olumsuzlukları gidermeye çalıştı.

Kahramanmaraş'ta şiddetli yağmur sonrası okulun istinat duvarı çöktü
Kahramanmaraş'ta şiddetli yağmur sonrası okulun istinat duvarı çöktü
Kahramanmaraş'ta şiddetli yağmur sonrası okulun istinat duvarı çöktü
Kahramanmaraş'ta şiddetli yağmur sonrası okulun istinat duvarı çöktü
Kahramanmaraş'ta şiddetli yağmur sonrası okulun istinat duvarı çöktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

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