Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar yurt binasının çatısını uçurdu
Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar yurt binasının çatısını uçurdu Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar öğrenci yurdu olarak kullanılan bir binanın çatısını uçurdu.
Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar yurt binasının çatısını uçurdu
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar öğrenci yurdu olarak kullanılan bir binanın çatısını uçurdu.
Dulkadiroğlu İlçesi Şeyh Adil Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan rüzgar, 9 katlı bir öğrenci yurdunun çatı kısmını uçurdu.
Binanın çatısından uçan parçalar park halinde 3 otomobili ile aynı bölgedeki çocuk oyun parkını üzerine düştü. Can kaybının yaşanmadığı olayda maddi hasarın oluştuğu öğrenildi.
Olayla ilgili güvenlik önlemi alan ekiplerin çalışması sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey